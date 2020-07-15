15 Temmuz destanı dijital ortamda

İletişim Başkanlığınca acılan Dijital Gosterim Merkezi'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor. 15 Temmuz Milletin Zaferi temalı Konyaaltı'ndaki Dijital Gosterim Merkezlerinde FETO'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mucadele ve kazanılan zafere ilişkin onemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergileniyor.Koronavirus salgınına karşı tedbirler alınarak ağırlanan ziyaretciler fuaye alanında gosterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda uc boyutlu hologram gosterimini izleyebiliyor. Gorme engelliler icin ozel bir yol bulunan merkezde, aynı zamanda işitme engelliler icin de işaret diliyle anlatım imkanı sunuluyor. Merkezde, 360 derece gorsel deneyim alanına, dijital gosterim yapılan bir tunelden gecilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain darbe girişimine karşı milli iradenin nasıl bir direniş gosterdiğini anlatan uc boyutlu bir gosterim sunuluyor. Dijital gosterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.Hologram gosterisi izlenirken, hemen yanında bulunan projeksiyon ekranında hain darbe girişimine teşebbus eden FETO'nun gecmişi ve bugunu hakkında bilgi veren bir video film calışması takip edilebiliyor. Merkezin son gosterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı goğsunu siper ederek milli iradenin uzerinde hicbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gosterim ziyaretcileri bekliyor. Siyaretcilere VR gozluk ve Turk Bayrağı hediye edilecek.MUĞLA Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Otgöz, "15 Temmuz darbe girişiminde tanklara, ağır silahlara karşı dimdik duran, karanlık geceyi engelleyen, engellemeye çalışan ve herkesten Allah razı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.