15 Temmuz sanata yansıdı

Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü için hazırladıkları 'Demokraside Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışını Antalya Valisi Ersin Yazıcı yaptı. Resimleri inceleyen Vali Yazıcı, gençlerle sohbet etti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle gençler tarafından o geceyi anlatan resim sergisi açıldı. Vali Yazıcı'nın kurdele kesimiyle açılan sergide 15 Temmuz günü yaşananlar resmedilirken o güne ait fotoğraflarda yer aldı. Sergi açılışından sonra Gençlik Merkezi'ni gezen Vali Yazıcı, gençlerle sohbet etti. Hat sanatı yapan bir genç Yazıcı'nın ismini çizerek hediye etti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Uluslararası Multi Disiplinler Sergisi' de açıldı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, fuaye alanında organize edilen sergide, 5'i yurt dışından olmak üzere 56 eser yer aldı. Resim sanatının yanı sıra seramik, grafik, heykel, tekstil tasarım ve fotoğraf sanatından da örneklerin sunulduğu sergide, Anadolu Ajansı muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğraflar da yer aldı.