Avrupa’nın gündeminde

ANTALYASPOR'UN genç yıldızı Paul Mukairu, Avrupa takımlarının gündeminden düşmüyor. Bugüne kadar Avrupa'nın pek çok ünlü kulübüyle adı anılan Nijeryalı futbolcu için iki ayrı ülkeden iki ayrı iddia ortaya atıldı. 20 yaşındaki futbolcu için ilk iddia Hollanda basınından geldi. Daha önce PSV2nin ilgisinin bulunduğu belirtilen Mukairu için Feyenoord'un da devreye girdiğinde dikkat çekildi.Alman basını ise Mukairu için Werder Bremen'in ısrarcı olduğunu yazdı. Daha önce Leipzig ile de adı anılan Mukairu için Alman devinin ısrarcı olduğu belirtilen haberde, Werder Bremen'in takımı gençleştirmek istediği ve Paul Mukairu'nun da uygun isim olduğu belirtildi. Mukairu'nun yeteneğinin tartışılamayacağı ifade edilirken, transferin satın alma opsiyonuyla kiralık olabileceğine vurgu yapıldı. Mukairu ile Belçika ekipleri Brugge ve Genk'in de nabız yokladığına dikkat çekildi.