Bayragn kap gel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde Batı Akdeniz bölgesinde de meydanlar yine kırmızı beyaza bürünecek. FETÖ'nün kanlı darbe girisimin 4'ncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için son hazırlıklar tamamlandı. Sehrin dört bir yanı Türk bayrakları ile donatıldı. Antalyalılar, bu yıl yine demokrasi nöbeti için meydanlara akın edecek. Etkinliklerin merkezi her yıl oldugu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı olacak.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü '15 Temmuz Anı Defteri'nin imzalanması ile baslayacak etkinlikler kapsamında 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotograf ve film gösterimleri yapılacak. Antalya Büyüksehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisi, ilahi dinletilerinden sonra saat 00.13'de yurt genelinde oldugu gibi bütün camilerden sala okunacak. Saat 01.30'da ise Yivli Minare Camiinde 'Teheccüd Namazı' kılınacak. Gece saat 22:00- 04:00 arası tüm camilerin minareleri ve mahyaları ısıklandırılacak. Bugün Cumhuriyet Meydanında Kepez Mahmut Celalettin Öktem Anadolu Imam Hatip Lisesi Musiki Korosu konser verilecek.Jandarma Komutanlıgı ve Emniyet Müdürlügü bugün ayrıca sehir merkezinde Türk bayraklı araç korteji olusturacak. Konyaaltı ilçesi Sehit Muhammed Oguz Kılınç Camii'nde ve Akdeniz Üniversitesi Camii'nde tüm sehitler için mevlit okutulacak. Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park alanı içerisinde hayata geçirilen 'Anadolu Sehitler Müzesi'nin açılısı yapılacak. Ayrıca Konyaaltı Falez köprülü kavsagından baslayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek bir Sancak Kosusu da düzenlenecek. Gençler ay yıldızlı sancagı tasıyarak birlik mesajı verecek. Cosku denize de tasınacak. 15 Temmuz Demokrasi Sehitlerimize Saygı Yelken ve Deniz Kanosu geçisi yapılacaktır. Kaleiçi Yat Limanı'ndan baslayan tur, Konyaaltı sahili Antalya Yelken Kulübü'nde sona erecek.VALI Yazıcı, "Milletçe büyük bir kahramanlık destanı yazdıgımız ve hainlere fırsat vermedigimiz o geceyi unutmayacagız. Bu toprakları yurt kılmanın ve yurt tutmanın kolay olmadıgının farkında ve bilincinde olarak daima uyanık olacagız, uyanık kalacagız. Tarihimizin en karanlık gecelerinden ve aynı zamanda dönüm noktaların biri olan 15 Temmuz'u nurlu bir sabaha dönüstüren, zaferi milletimize bahseden Rabbimize sonsuz sükürler olsun" dedi.Bu yıl en büyük farklılık ise koronavirüs salgınına karsı alınacak önlemler olacak. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tüm etkinliklerde pandemi tedbirlerine azami seviyede uyulması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske kullanılması çagrısı yaptı. Yazıcı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbeti uygulamasının da bu yıl 50 kisilik gruplar halinde dönüsümlü olarak icra edilecegini söyledi.TEMMUZ 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberligimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girisiminin dördüncü yılında demokrasi ve vatan ugruna canını veren kahraman sehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve sükranla anıyorum. Milletin iradesini ve bagımsızlıgını hedef alan hain darbe girisimi, milletimizin asil durusu sayesinde hedefine ulasamadı ve asla da ulasamayacaktır. 15 Temmuz gecesi yasanan sanlı direnisi ve demokrasi zaferinin yıl dönümünde kutlu destanı hatırlayacak ve hatırlatacagız. 15 Temmuz'u unutmayacagız. Ibrahim Özkan Akseki Belediye Baskanı