Böcek borç istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Muhittin Böcek, devam eden projeler için ayrı ayrı olmak üzere 200 milyon ve 70 milyon borçlanma yetkisi aldı. Karar, temmuz ayı meclis toplantısının devam oturumunda oy çokluğu ile alındı. 200 milyon lira konusunda borçlanma sınırı aşıldığı için İçişleri Bakanlığı'ndan onay istenecek.Alınacak borcun Alanya Hali, Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi, Alanyaspor Tesisleri, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ile Kent Müzesi Kompleksi Zemin Altı Katlı Otopark'ın da yer aldığı 15 projenin tamamlanması için kullanılacağı açıklandı. AK Parti grubu paraların projelerde kullanılmaması tereddüdü nedeniyle çekimser oy kullandı. AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, "Yatırımlara daha önce engel olmayacağımızı ve destek olacağımızı belirtmiştik. Fakat borçlanmaların yerinde kullanılması noktasında tereddütlerimiz var" dedi.AK Parti grubundan Serhat Demir ise belediyenin öğrenciye bedava 5 metreküp su projesiyle ilgili eleştiride bulundu. Antalya'da sadece 200'ye yakın öğrencinin yararlandığı destek için onlarca billboardda reklam yapılmasını eleştiren Demir, "Siz, 'tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım' diyorsunuz ama internet reklamlarıyla birlikte bu bedelinin çok üzerinde bir tutar projenin tanıtımında kullanıldı" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı gelir gider bütçesi Bütçe Komisyonu Başkanı Oktay Başaran tarafından açıklandı. Belediyenin gelirinin 1 milyar 730 milyon, giderinin ise 2 milyar 32 milyon 990 bin lira olduğu açıklandı. 2019 yılı faiz giderinin 190 milyon 722 bin 710 lira olarak ödeme yapıldığı bunun da bütçeye oranın yüzde 9 olduğu ifade edildi.