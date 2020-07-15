Destansı bir direniş günü

BUCAK Belediye Başkanı Emrullah Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 15 Temmuz'un vatan savunmasının destanı olduğunu söyledi. Ünal, "15 Temmuz 2016 tarihinde devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır" dedi.Başkan Ünal, "Milletimiz, 15 Temmuz'da varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek, birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünyaya gösterdi. 1500 yıllık Türk-İslam tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş böyle bir ihaneti asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu şanlı mücadelede; vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.