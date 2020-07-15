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Eşi görülmemiş cesaret örneği

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Eşi görülmemiş cesaret örneği
( ANTALYA YENİ MURATPAŞA ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI)
YÜKSEL Uzun, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Uzun, "Yüce milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğinin anayasal güvencesi olan demokratik düzenimize ve milli iradeye tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla canını ortaya koyarak büyük bir özveriyle sahip çıkmıştır. Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
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Eşi görülmemiş cesaret örneği
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