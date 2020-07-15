Kaleiçi’nde şenlik var

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediyesi Temizlik İşleri Şubesi'nde çalışan 15 temizlik işçisi müzik yeteneklerini sahnelemeye devam ediyor. Antalyalılar, Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki müzik grubunu ilk olarak belediyenin 2 bininci yer altı konteyner montajı için düzenlenen 2016 yılındaki törende tanıdı. Törende çaldıkları enstrümanla davetlileri eğlendiren temizlik işçileri, son olarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mini konser görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Mini konser, görüntülenme rekoru kırdı.Grup son gösterisini ise Kaleiçi'de sergiledi. Kaleiçi'nde hem cadde ve sokakların temizliği hem de pandemi sürecinde müşterisi azalan esnafa moral amacıyla bir araya geldi. Tarihi kentin caddelerini süpürge ve faraş ile temizleyen müzik grubu üyeleri, mola verdikleri zaman diliminde de mini konser gerçekleştirdi. Canlı performans sergiledikleri konserde Türk Halk Müziği'nden Neşet Ertaş'ın şarkılarına, Roman ve oyun havasına müzikler çalan temizlik işçilerini, vatandaşlar beğeniyle izledi. Kaleiçi esnafından Bayram Aydın, pandemi döneminde esnaf olarak morale ihtiyaç duydukları süreçte temizlik işçilerinin müzik şovunu çok beğendiklerini dile getirdi.