Tekneleri evleri oldu

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesine 2 hafta önce yelkenli tekneleriyle gelip marinaya demirleyen Kanadalı Diane (59) ve Wade Alarie (63) çifti, 11 yıldır yaz-kış teknede yaşıyor. Bugüne dek 77 ülke gezen Alarie çifti, bir sonraki durakları hakkında bilgi verirken, "Türkiye bize uzun süre kalma imkanı tanıyan nadir ülkelerden biri. 1 senelik kontratımızı yaptık. Daha sonra Türkiye'yi gezerek batısına doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu.En son gittikleri Mısır'da koronavirüs salgınının artması nedeniyle 100 gün teknede mahsur kaldıklarını anlatan Diane Alarie, "Pandemi yavaş yavaş kalkmaya başladığında nereye gidebiliriz diye arayışa geçtik. Hırvatistan'a mı, Yunanistan'a mı Türkiye'ye mi derken ilk Türkiye'den cevap geldi. 'Türkiye'ye gelebilirsiniz. Biz her şekilde size yardımcı olacağız' dedikleri için buraya gelmeye karar verdik. 3 haftada buraya ulaştık" dedi. Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerini çok beğendiklerini söyleyen Wade Alarie ise, "Türkiye çok güzel, insanlar çok hassas. İnsanlar maskelerini toplu taşımalarda takıyor. Biz burada eşimle bir arada olduğumuz için takmıyoruz ama dışarıda herkes sosyal mesafeye uyuyor" diye konuştu.Asker emeklisi Wade ve emekli hemşire Diane Alarie çifti, "İnsanlar çok cana yakın. Hher türlü ihtiyacımıza karşılık veriyorlar. Herkes çok yardımsever" ifadelerini kullandı.