Turizmde umut Rusya’da

KORONAVİRÜS salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, ağustos-eylül dönemi için umutlar arttı. Durdurulan yurtdışı uçuşların 1 Temmuz itibariyle başlamasıyla ilk etapta Ukrayna'dan turistler gelirken, Avrupa'da ilk adımı ise İngiltere atacak. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Şu anda seyahat uçuş yasakları nedeniyle az turist geliyor. İngiltere'den uçuşların başlaması Avrupa'ya örnek olacak. En kısa zamanda da Rusya'da pandeminin sona ermesiyle birlikte Antalya eski günlerine kavuşacaktır" diye konuştu.Atmaca, en hızlı toparlanmanın, Rusya pazarında olacağını belirterek, "Turistler de bir an önce uçuş yasağının kalkmasını bekliyor. Otellerimizi arayıp 'Oteller açıldı mı?, Ne tür önlemler var?' diye sürekli soruyorlar. Çünkü Ruslar, Türkiye'yi çok seviyor" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür eden Atmaca, "İngiltere ve Almanya'nın önünü açmak için çok büyük çaba sarf ettiler. Bu iki ziyaretin ardından yumuşama süreci başladı. 10 güne kadar Almanya'nın da seyahat yasağını kaldıracağını düşünüyorum" dedi.Diğer taraftan Fraport- TAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor. Tarifeli birçok ülkeden gerçekleşen uçuşların yanı sıra Ukrayna, Moldova ve Belarus'tan charter uçuşlar da başladı. Fraport- TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, günlük ortalama uçak sayısının 140'a ulaştığını açıkladı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği de Alanya'da bulunan açık otellerin güncel listesinin yer aldığı Türkçe ve İngilizce web sitelerini acente ve tatilcilerin hizmetine sundu.