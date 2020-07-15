Uçurumda can pazarı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya yönüne giden Veli Uçak (58) yönetimindeki 07 NON 81 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yolun sağında bulunan 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.Kazada sürücü Uçak, eşi Yaşar Uçak (57) ve gelini Ayşe Uçak (40) otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. 7 kişinin olduğu otomobilde, Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) da yaralandı. Yaralılardan birinin kendi imkanlarıyla yola çıkarak yardım istemesi üzerine durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Hayatını kaybeden 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi Sugözü Mahallesi'ndeki Sugözü Cami'sindeki ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pürenlik Mezarlığı'nda defnedildi. Karapınar Mahalle Muhtarı Fatih Yılmaz, Alanya'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olduklarını, burada herhangi bir kaza veya yaralanma olduğunda ambulansın 1 saat 15 dakikada gelebildiğini ileri sürdü. Yılmaz, "Mahallemizde her ay bu şekilde ölümlü kazalar oluyor. Yaz aylarında mobil ambulans ve doktor istiyoruz" diye konuştu.