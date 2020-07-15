Yükselen değer

Süper Lig'in 32. haftası sona ererken FTA Antalyaspor'un ortaya koyduğu grafik dikkat çekmeye devam ediyor. Sezonun ikinci yarısında 33 puanı hanesine yazdırarak zirvede yer alan Başakşehir ile 30 puan toplayan Trabzonspor'u 27 puanla kırmızı beyazlılar takip ediyor. İkinci yarının flaş takımı olan Antalyaspor, kendisine 3. basamakta yer buldu.Devre arası yapılan transferlerle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, ilk devrede hanesine sadece 14 puan yazdırabilirken, ikinci devrede geride kalan 15 haftada 27 puan toplamayı başardı. Kırmızı beyazlıları 26 puanla Beşiktaş ve 25 puanla Galatasaray takip ederken, 8 puan toplayan Yeni Malatyaspor, ikinci devrenin en az puan kazanan takımı oldu.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte Süper Lig'e verilen aranın ardından geçen 6 haftada da en çok puan toplayan takımlar lider Başakşehir ile birlikte Kasımpaşa oldu. 13'er puan toplayan bu iki İstanbul takımını, 12 puanla Beşiktaş takip ederken, ikinci yarının flaş takımı Antalyaspor, pandemi sonrasında da çıkışını sürdürdü. 6 maç sonunda 11 puan kazanan Antalyaspor'u, 10'ar puanla Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Kayserispor takip etti.Bu alanda listenin sonunda ise 2'şer puanla Galatasaray ve Göztepe yer aldı. 6 maçta sadece 2 puan toplayabilen Galatasaray, şampiyonluk yarışına da erkenden havlu atmış oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor da pandemi arasının ardından kaybettiği puanlarla dikkat çekti. Bordo mavililer, 6 maçta 9 puan toplayarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.