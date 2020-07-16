Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Çavuşoğlu stat için destek istedi

stat için destek istedi

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Çavuşoğlu stat için destek istedi
AYTEMIZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu, UEFA heyetinin statta çok sayıda eksikler tespit ettiğini belirterek bunlardın giderilmesi için Başkan Yücel'den destek istedi. UEFA'nın raporuna göre, stat aydınlatmasının güçlendirilmesi, naklen yayın için kablolama yapılması, panoramik stüdyo, VIP tribün ve basın çalışma alanlarındaki fiziki yetersizliklerin giderilmesi gibi konular yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu stat için destek istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA