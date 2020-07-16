Çavuşoğlu stat için destek istedi

AYTEMIZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu, UEFA heyetinin statta çok sayıda eksikler tespit ettiğini belirterek bunlardın giderilmesi için Başkan Yücel'den destek istedi. UEFA'nın raporuna göre, stat aydınlatmasının güçlendirilmesi, naklen yayın için kablolama yapılması, panoramik stüdyo, VIP tribün ve basın çalışma alanlarındaki fiziki yetersizliklerin giderilmesi gibi konular yer alıyor.