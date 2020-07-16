Deniz manzarasına kurban gitti

ANTALYA'DA deniz manzarasını engellediği geğrekçesi ile kesilen palmiye sakinlerini ikiye böldü. Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki Aydın Sitesi'nin bahçesindeki palmiyenin kesildiğini görenler yaşanlara tepki gösterdi. Site sakinlerinin müdahelesi ile iki palmiyenin daha kesilmesi engellendi.Aydın Sitesi mülk sahiplerinden Erdoğan Aydın, bahçedeki ağaçların kesilmesinin hiçbir şekilde mazereti olmayacağını söyledi. Falezler üzerindeki iki palmiyenin vahşice budandığın belirterek durumu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu görevlilerine bildireceklerini belirten Aydın, "Ağaçların kesilmesine olur vermedim. Ama manzarayı kapatıylor diye birileri kestirmiş" dedi. Site sakinleri ise, "Manzarayı engelliyor diye ağaç kesilmesi kabul edilir bir şey değil" diye konuştu.