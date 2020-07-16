Hastanede tıraşa 392 lira ceza

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi koridorunda tıraş çantası ile birlikte güvenliğe yakalanan berber cezadan kurtaramadı. Hasta odasından çıkarken güvenlik görevlilerine yakalanan Mehmet Dümer'in çantasından tıraş malzemeleri çıktı. Görevliler, polis ve zabıtaya haber verdi.Berber Mehmet Dümen, hastane odasında tıraş yapmadığını söylese de kimseyi inandıramadı. Dakikalarca zabıta ve polisle tartıştı. Sonunda ceza yemekten kurtulamadı. Polis berber Mehmet Dümen'e Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası yazdı. Ceza makbuzunu alan Mehmet Dümen sinirlenerek, "Kimse beni tıraş yaparken yakalamadı. Koridorda güvenlik çantamı kontrol etti. Sonra polis ve zabıta çağırdı" diye konuştu.