Hayat vermek elinizde

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Antalyalılara kurbanlıkları LÖSEV'e bağışlama çağrısında bulundu. LÖSEV olarak büyük şehirlerde hastane, okul kurduklarını da belirten Ünver, Antalya'da da hayırseverlerin arazi bağışlamaları durumunda burada da yapmayı düşündüklerini açıkladı. Her yıl 2 bin çocuğa lösemi tanısı koyulduğu belirtilirken, tedavi sürecinde protein değeri yüksek et tüketiminin önemli olduğu açıklandı.15 yıldır kurban bağışlarını kabul ettiklerini anlatan Ünver, "Kurban Bayramı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın icazet, cevaz ve esasları doğrultusunda LÖSEV'e vekalet vererek kurbanlıklar dini usullerle kestirilebilir, nakdi bayram bağışlarıyla lösemili çocuklarımıza ve kanserli hastalarımı za hayat verebilirsiniz" dedi. Kurban bedelenin bin 250 lira olduğunu söyleyen Ünver, vekaletinin internet, tüm banka şubeleri, LÖSEV şubeleri ve PTT üzerinden verilebileceğini açıkladı.Antalya, Burdur ve Isparta'yı içine alacak şekilde Batı Akdeniz Bölgesi'nde lösemi hastalarının sayısının 2 bin 500'ü geçtiği belirtilirken, bağışçılara çağrıda bulunuldu.