İki yıldıza kanca

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız isimleri daha transfer başlamadan isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. N'Sakala ile sözleşme imzalamak için gün sayan siyah beyazlılar, şimdi de Cisse ve Welinton'a kancayı taktı.Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezonda takımda görmek istediği ve kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olan Welinton için kiralama teklifinde bulundu. Aytemiz Alanyaspor bu oyuncunun ancak bonservis bedeliyle satabileceğini bildirdi. Buna rağmen siyah beyazlı yönetim Brezilyalı futbolcu için şansını zorlamaya karar verdi.Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan Welinton geçen sezon sözleşmesini 3 yıl daha uzatmış ancak '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini de ekletmeyi unutmamıştı. Brezilyalı Welinton 3 sezondur Alanyaspor'da forma giyiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 resmi karşılaşmada fileleri 3 kez sarsarken performansıyla dikkat çekmişti.Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Papiss Cisse'de Beşiktaş'a yakın görünüyor. Siyah beyazlıların, Mart ayından itibaren çeşitli temaslarda bulunduğu tecrübeli isme imza attırmaya çok yaklaştığı ileri sürülürken, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro imza parası ve 500 bin Euro da bonus olmak üzere toplamda 1.5 milyon Euro'luk öneriden 1+1 yıllık kontrat sunduğu öğrenildi.Papiss Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, Beşiktaş ile görüştüklerini açıklayarak, "Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister" dedi. Bu sezon Alanyaspor forması ile Süper Lig'de 30 maça çıkıp 22 gol atarak krallıkta zirvede yer alan ba- şarılı ismin 35 yaşında olmasının transferde engel olmadığını belirtilirken, Burak Yılmaz ile beraber yeni dönemde takımın hücum hattında 40 golü aşabileceği vurgulanıyor.