İnternet üzerinden gökyüzü festivali

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde bu yıl 5'incisi planlanan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek. Etkinlikte dev teleskoplarla yapılacak gökyüzü gözlemleri ve sunumlar, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak. Her yıl astronomi, uzay ve evren ile ilgili sunumların yapıldığı festival bu yıl katılımcılarını online olarak ağırlayacak.Bu yıl 14-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bilimsel içeriği, önceki yıllardaki zenginliğini koruyacak. Festival kapsamında Olimpos'ta bir araya gelecek profesör, akademisyen ve astrofotoğrafçılardan oluşan 15 kişilik ekip astronomi ve uzay bilimleri alanındaki önemli konuları canlı yayında izleyicilere aktaracak. Dev gözlem teleskoplarıyla görüntülenecek yıldız, gezegen, galaksi, nebula ve meteor yağmuru hakkında uzman sunumları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Online etkinlik boyunca gündüzleri uzmanlar canlı olarak 4'er sunum gerçekleştirecekler. Gece ise sabaha kadar dev teleskoplarla Olimpos'tan canlı yayınlar yapılacak. Festival Komitesi Başkanı Zafer Emecan, pandemi döneminde yüzlerce kişiyi bir araya toplamının halkın bilime olan güvenini azaltacağını belirterek, etkinliklerin 2021'e ertelendiğini söyledi.