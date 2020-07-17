Akrep göze girdi

FTA Antalyaspor'da Pazar günü deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları devam ediyor. Cüneyt Çakır'ın yönetecegi karsılasma öncesi kırmızı beyazlılarda sakatlıgı sebebiyle Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Fredy ve Sinan Gümüs de takımla çalısmalara basladı. Deneyimli iki oyuncunun oynayıp oynamayacagına Teknik Direktör Tamer Tuna karar verecek. Akrep'te, hafif sakatlıkları bulunan N'Dinga ile Ersan da takımla çalısmaya baslayan diger isimler oldu.Antalyaspor'da yıldızı parlayan isimlere transfer teklifleri bir bir gelmeye devam ederken Nazım Sangare için istenen bonservis bedeli belli oldu. Gelecek sezon yerli oyuncuların çok degerli olacagı ortamda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'la sözlesmesini uzatan Nazım Sangare'yi istiyor. Terim'in Nazım için takımda forma bulamayacagına inandıgı yerli ya da yabancı oyunculardan bir ya da ikisinin Antalyaspor'a takasta teklifinde bulunulmasını istedigi bildirildi. Nazım Sangare'nin Istanbul'da forma giymek istedigi ancak Antalyaspor'un nakit 2 milyon euro istemesinin sıkıntı yarattıgı ise gelen bilgiler arasında.Devre arasında Antalyaspor'un Italyap ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattıgı ve ligde 10 maça çıkıp 5 gol atan Sinan Gümüs'te transferin gözdesi haline gelen diger oyuncu oldu. Sinan Gümüs için Trabzonspor ve Fenerbahçe simdiden yarısa girdi. Bordo mavili takım Sinan'a 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözlesme teklif etti. EMRE DEVREYİ GİRDİFenerbahçe ise 26 yasındaki oyuncuya 1.2 milyon Euro'luk teklifini iletti ve oyuncuyu ikna etti. Sinan'da Istanbul'da yasamaya sıcak bakıyor. Emre Belözoglu'nun Italya'daki iliskileri sayesinde bu transferi en düsük maliyetle bitirmeye çalıstıgı gelen haberler arasında.