Bıçakçıların bayramı mesaisi

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kendi evlerinin bir köşesinde kurdukları atölye ile el emeği göz nuru bıçaklar için gece gündüz mesai harcayan kadınlar, kültürel bir ürün olan Serik bıçağı imalatında teknolojiye meydan okuyor. Yaklaşık 6-7 yıldır eşine yardım eden Azra Durmaz, işlerinin zor olduğunu fakat zevkle yaptıklarını söyledi.Annesi, kayınvalidesi ve kendisinin eşine yardım ederek siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Durmaz, "Gecemiz gündüzümüz yok. İşimiz gerçekten çok zor. Her kadının yapmak isteyeceği ya da cesaret edebileceği bir iş değil ama hep birlikte zorluğunu geçip, aldığımız zevk üzerine yoğunlaşıyoruz" diye konuştu. Yapılan işin ata mesleği ve el emeği göz nuru olduğunu belirten kayınvalide Ümmü Durmaz ise ata mesleği olan bıçakçılığı kayınpederinden öğrendiğini sonra eşi ve büyük oğlunun yapmaya başladığını anlattı.