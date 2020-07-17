Bol vitaminli serinlik vakti

ANTALYA'NIN tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir vitamin bar, 30 farklı meyve sebzenin karışımından elde edilen kokteyle 'koronavirüs' adını verdi. Bağışıklık sistemini güçlü tutan kokteylin tadına bakanlar ise tam not verdi. Otobüs görünümüyle dikkati çeken vitamin barda; portakal, nar, havuç, limon ve greyfurt başta olmak çeşitli meyve suları satılıyor. Özellikle tarihi semti gezmeye gelen turistler, tropik meyvelerden elde edilen karışımlarla 300'e yakın kokteyli tatma imkanı buluyor.İşletme sahibi Nazmi Bildik, koronavirüs salgınının ardından vitamini yüksek, enerji deposu kokteyller hazırlamaya başladıklarını anlattı. Bildik, özellikle içinde Ananas, karpuz, kavun, portakal, greyfurt, limon, elma, Hindistan cevizi suyu, havuç, nane, zencefil, maydanoz, salatalık, domates suyu dahil 30 ürün olan ve yarım karpuz içine hazırlanan koronavirüs kokteylinin çok tercih edildiğini söyledi.