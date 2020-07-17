Büyük kulübü hak ediyor

'N'SAKALA'NIN adı transferde geçiyor, kendisiyle bu konuda hiç konuştun mu?' sorusuna da cevap veren Cisse, "Her maç en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok efor sarfediyor. Kuvvetli bir sol bek. Büyük kulüpte oynamayı hak ediyor. Zaten Anderlecht'te de oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. Birlikte oynamak istediğim bir oyuncu" ifadelerini kullandı. TFF'nin uyguladığı yabancı kuralını da değerlendiren 35 yaşındaki forvet şunları söyledi: "Çin'de de yabancı kuralı vardı. Orada da çok zordu. Yabancı oyuncu için de çok zor. Kontenjandan dolayı forma giyememe durumu olur. Neden yapıyorlar, mutlaka bir düşünceleri vardır."