Defineciler doğayı katletti

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde, Roma ve geç Bizans dönemine ev sahipliği yapan Yukarı Tırtar Köyü'ndeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı. Halk arasında 'Asar mevkii' olarak bilinen yerde Güvercinli Kaya olarak tanınan, yüksekliği 10 metre, genişliği 20 metreyi bulan kaya kütlesi, temmuz ayı başında dinamit kullanılarak patlatıldı. Bölgede mermer ocaklarının bulunması nedeniyle dikkat çekmeden dinamit patlattığı tahmin edilen defineciler, değerli bir şey bulamadı. Halkın Güvercinli kaya olarak bildiği kayadan geriye, parçalanmış kaya kütleleri kaldı. Tahribatı videoya çeken Yukarı Tırtar Köyü eski muhtarı Süleyman Karakoyun, bu kayanın altında kral mezarı olduğu şeklinde efsaneler üretildiğini belirterek, "Geçmişte de kepçeyle kaçak kazılar yapılmış, ama bu kadar ileri gidememişlerdi. Önlem alınması gerekiyor" dedi.