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timi görevde

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
JAK timi görevde
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, göreve başladı. Ölüdeniz Karakol Komutanlığı'nda konuşlanan 12 kişilik JAK timi, dünyaca ünlü tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Kabak koyu ve Babadağ bölgelerinde kayıp ya da düşme olaylarına hızlı şekilde müdahale edecek.

GÜVEN VERECEK
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Fethiye'nin nüfusu özellikle yaz aylarında mevcut nüfusunun 2-3 katı kadar artıyor. Tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Babadağ, Kabak Koyu gibi ünlü bölgelerde kayıp ya da düşme olayları yaşanabiliyor. JAK timi, yaşanabilecek olumsuzluklarda olaylara daha hızlı müdahale edilecek. JAK timinin burada konuşlanması, hem tatilcilerimize, hem de bize güven verecek" diye konuştu.
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JAK timi görevde
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