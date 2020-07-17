Korona kilimi iyilik dağıtacak

ANTALYA'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmayan 12 kadın, dikiş makinesinin başına geçti ve geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 8 metrekarelik kilim oluşturdu.48 eş parçadan oluşan çalışmanın son desenlemelerini Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal yaparken, çalışma, 23 Temmuz Perşembe saat 17.30'da Aydın Kanza Sergi Salonu'nda yapılacak müzayedede satışa çıkartılacak. Otistik Çocuklarımız Sanatla Mutlu Olsun başlığıyla gerçekleştirilecek müzayedede elde edilecek gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ne bağışlanacak.