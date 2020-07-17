Koronavirüste korkutan artış

BURDUR'DA koronavirüs vaka sayısındaki artış sürüyor. 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu Karamanlı ilçesine bağlı Bademli Köyü karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı. Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu "Tarımsal faaliyetler kontrollü bir şekilde devam edecektir. Köyün ana girişinde bulunan jandarma ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin kayıt kontrolü ile çiftçilerimiz arazilerine gidip, gelebilecektir. Hastalığın yayılmasını önlemek için temizlik ve maske kurallarına uyalım" dedi.Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs karantinasına alınan asker sayısı 449'a ulaştı. İlk etapta 33 askerin testinin pozitif çıkması üzerine temaslı oldukları tespit edilen askerler de İstiklal Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli Yurdu ve Fereli Sinan Efendi Yurdu'na yerleştirilerek, karantinaya alındı. Böylelikle 2 yurtta karantinada olan toplam asker sayısı 449'a yükseldi.