Peş peşe iyi haberler

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle zor bir süreç geçiren Antalya turizmi gelen peş peşe iyi haberlerle sevindi. Avrupa'da uçuş yasağının kaldırılması konusunda ilk adımı atan İngiltere'den Antalya'ya ilk uçak indi. İngiltere'den Antalya'ya 175 yolcu geldi. Pandemi sonrası Antalya'ya gelen ilk İngiliz turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Asıl müjde ise en büyük turizm pazarı olan Rusya'dan geldi. 1 Ağustos'ta uçuşların yeniden başlamasını bekleyen sektör, tarihin iki hafta erkene alınmasının sevincini yaşadı.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Beklenen bir karardı ancak bu kadar erken olacağını tahmin etmemiştim. En geç önümüzdeki hafta itibarıyla Rus misafirlerimizin kentimizde olacağını tahmin ediyorum. 2020 yılı için 16 milyon turist hedeflemiştik. Bu hedefi yakalamak artık çok kolay olmayacak ama açıklanan bu karar sektörü canlandıracak dedi. Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu ise büyük tur operatörleri ile görüştüklerini belirterek, "Sırada Almanya var. Tur operatörleri 20 Temmuz'dan sonra bu işin Almanya ağının da açılacağını söylüyor" dedi. Kemer Turizmci ve İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez ise "Önceki yıllarda Kemer pazarının en az yüzde 70'i Ruslarla doluyordu. Bu yıl bölgemizin beklentisi artık umutlu" dedi.