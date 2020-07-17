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Tehlikeli serinlik

’da sıcaktan bunalan çocukların serinlemek için su kanallarına girmesi ölüme davetiye çıkarıyor. Ne uyarılar, ne ölümler ders olmuyor. Sudaki kirlilik ise hastalık riski taşıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Tehlikeli serinlik
Antalya'da 36 derece olan hava sıcaklığının yüzde 80 nem ile birlikte 42 derece hissedilmesi ile adeta açık saunaya döndü. Nefes almanın güçleştiği Antalya'da vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren havuzlara ve deniz kenarlarına akın ediyor. Deniz kenarlarına gidemeyenler ise girilmesi yasak olan gölet ve kanallara akın ediyorlar.

KANALDA SERİNLİYORLAR
Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nden geçen kanalda yüzen çocuklar adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Uzmanların uyarısına rağmen kafasının üstüne atlayan ve yaşları 13-15 arasında değişen çocuklar adeta yaşamlarıyla oynuyor. Çocukların boğulma riskine karşı tek güvenceleri ise karşıdan karşıya gerdikleri plastik hortum.

KANAL ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
Her gün onlarca çocuğun ve büyüklerin serinlemek için girdiği kanallın yosun tutmuş çöp manzaralı görüntüsü de görenleri ürkütüyor. Suda yüzen çöpler, riskin sadece boğulma olmadığını, hastalık ihtimalinin de yüksekliğini ortaya koyuyor. Bölge sakinleri ise kirlilikten kanalın yanındaki geri dönüşüm fabrikasını sorumlu tutuyor.

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Tehlikeli serinlik
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