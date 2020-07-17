Tehlikeli serinlik

Antalya'da 36 derece olan hava sıcaklığının yüzde 80 nem ile birlikte 42 derece hissedilmesi ile adeta açık saunaya döndü. Nefes almanın güçleştiği Antalya'da vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren havuzlara ve deniz kenarlarına akın ediyor. Deniz kenarlarına gidemeyenler ise girilmesi yasak olan gölet ve kanallara akın ediyorlar.Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nden geçen kanalda yüzen çocuklar adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Uzmanların uyarısına rağmen kafasının üstüne atlayan ve yaşları 13-15 arasında değişen çocuklar adeta yaşamlarıyla oynuyor. Çocukların boğulma riskine karşı tek güvenceleri ise karşıdan karşıya gerdikleri plastik hortum.Her gün onlarca çocuğun ve büyüklerin serinlemek için girdiği kanallın yosun tutmuş çöp manzaralı görüntüsü de görenleri ürkütüyor. Suda yüzen çöpler, riskin sadece boğulma olmadığını, hastalık ihtimalinin de yüksekliğini ortaya koyuyor. Bölge sakinleri ise kirlilikten kanalın yanındaki geri dönüşüm fabrikasını sorumlu tutuyor.