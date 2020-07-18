11 yaşında sergi açtı

SANAT aşığı 11 yaşındaki Tuana Gündoğdu, fırçasıyla zoru başardı ilk kişisel resim sergisini açtı, göz kamaştıran eserleriyle parmak ısırttı. Mediha- Hüseyin Gündoğdu çiftinin Antalya'da doğup büyüyen, İstiklal İlköğretim Okulu öğrencisi kızları Tuana Gündoğdu, 7 yaşında resim sanatına ilgi duydu, 11 yaşına kadar Yansıma Sanat Atölyesi'nde eğitim aldı.

EVDE SANATLA KALDI

Fırçasıyla hayal dünyasını, duygu ve düşüncelerini tuval üzerine yansıtan Tuana Gündoğdu, 'Evde Kal' sürecinde de evinde bir yandan ders çalıştı, kalan boş vakitlerinde de eline fırçasını alıp tuval başına geçti, ürettiği 30 yağlıboya eserini sergilemeye hazır hale getirdi. Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açılan sergiye sanatseverler de ilgi gösterdi. Atölye yöneticisi ressam Gül Yengin, "Tuana içinde cevheri küçük yaşında dışarı çıkarmayı başardı, çocuklara, gençlere örnek oldu" diye konuştu.