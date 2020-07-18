Dünür kavgasında 3 yaralı 1 gözaltı

ANTALYA'DA dünür olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler mahallesi 858 sokakta meydana geldi. İddiaya göre dünür olan iki ailenin arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sokağa taştı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, kavga eden tarafları ayırıp evine göndermek istedi. Durmayan taraflar, birbirlerine saydırmaya devam etti. Biber gazı kullanan polis, Selahattin D.'yi gözaltına aldı. Olay sırasında yaralanan 3 kişi polis ekip arabasıyla hastaneye götürülürken eşinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Neşe D., "Eşimi nereye götürüyorsunuz. Kime ne yaptı" diye tepki gösterdi.