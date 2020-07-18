Hasat coşkusu

Antalya ve Burdur'da hasat sevinci yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesinde, üyelerinin çoğunluğunu kadın üreticilerin oluşturduğu Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin siyez buğdayı hasadına katıldı. Bir ara biçerdöverin direksiyonuna geçen Başkan Muhittin Böcek, buğday hasadı yaptı. Kadın üreticilerin heyecan ve sevincine ortak olan Başkan Böcek, hasadın bereketli olmasını diledi.

TARHANA YAPACAKLAR

Kooperatifi Başkanı Dudu Kocabaş ise "Hasat ettiğimiz buğdaylardan erişte, tarhana, un, ekşi mayalı ekmek gibi ürünler yaparak, halkımıza sağlıklı gıda sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında meyve üretimi de gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımızın üretime katkı sağlamasını, kazanç elde etmelerini amaçlıyoruz" dedi.

TARIMSAL ARAŞTIRMA

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi arazilerinde bitkisel üretim sezonunda 2 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen farklı çeşitlerde arpa, korunga, tritikale, ve yulaf çeşitlerinin hasadına da başlandı. Hasat çalışmalarına katılan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz biçerdöverin direksiyonuna geçerek, coşkuya ortak oldu. 2 bin dekarlık bir arazide çalışma yürüttüklerini anlatan Rektör Korkmaz, "Değişik arpa türlerinin bölgeye uyumlu türlerinin verimini araştırıyoruz. Çiftçinin ihtiyacı olan kaba yemin önemli bir bölümünü bu hasattan elde edilen ürünlerle karşılanıyor. Bu sene oldukça verimli ürünler elde ettik" diye konuştu.