Kandan değil candan aile

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde 40 gün içerisinde eşi ve iki çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Emine Kurnaz'ın, kızının organlarıyla sağlığına kavuşanlarla kurduğu dostluklar en büyük tesellisi oluyor. 27 Eylül'de 2019'daki kazada önce 15 yaşındaki oğlu Okay Kurnaz'ı kaybeden Emine Kurnaz, ardından kazada ağır yaralanan kızı Ayşe'yi de kaybetti. Kazadan yaklaşık 40 gün önce de kalp krizi geçiren eşini kaybeden Kurnaz, "Yeni hayatlara umut olsunlar" diyerek 18 yaşındaki kızının organlarını bağışladı. Organlar Antalya, İstanbul ve Ankara'daki 5 hastaya nakledildi.

İYİ Kİ BAĞIŞLAMIŞIM

Hep bir yanı eksik kalsa da kızının organlarıyla hayat bulanların arayıp sormasıyla, ziyaret etmeleriyle mutlu olduğunu vurgulayan Kurnaz duygularını şöyle anlattı: "Sürekli görüşüyorum. Bana 'anne' diyorlar. Ne kadar üzgün olsam da onları gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Aralarında annelerini kaybetmiş olanlar var. Onlar bana oğul, ben de onlara anne oldum. Çocuğumun bir parçasını taşıyorlar. Onları, Antalya'ya geldiklerinde evimde ağırlıyorum. Organ bağışı kararını çok zor verdim ancak dönüp arkama baktığımda 'İyi ki o zorlu kararı verip, organları bağışlamışım.' diyorum." Eşi ve çocuklarının yokluğuna alışmaya çalışan 45 yaşındaki Emine Kurnaz, evlatlarının son giydiği kıyafetleri özenle saklıyor. Zaman zaman kokladığı kıyafetlerle dertleşen, gözyaşı döken Kurnaz, hiç yıkamadığı kıyafetlerin üzerinde hala evlatlarının kokusu olduğunu anlattı. Kurnaz, "Kokularını içime çekince özlemim azalıyor gibi oluyor. Oğlum kaza olmasaydı o gece arkadaşının düğüne gidecekti. Giymek istediği gömleğini ütülemiştim, nasip olmadı" dedi.