Kaporta ustası maratoncu Ali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oto kaporta işiyle uğraşan Ali Kansu'nun hayatı, yanlışlıkla yazıldığı maratonla değişti. Ali Kansu, arkadaşının ısrarı üzerine beş yıl önce halk koşusuna katılmak istedi. Yapılan başvurunun ardından isminin yanlışlıkla 42 kilometrelik maratonda yer aldığını fark eden Ali Kansu, bu alanda yarıştı. Maratonu tamamlama başarısı gösteren Kansu, uzun yol koşuları hoşuna gidince değişik organizasyonları takip etti. Hırslanan, güne antrenmanla başlayıp, iş yerini kapattıktan sonra da idmanlara devam eden Ali Kansu, zamanla kendini geliştirdi. Ali Kansu, 100 kilometre üstü ultra maratonlarda madalyalar kazandı.

HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Halk koşusuna katılmayı planlarken, Runtalya Maratonu'nda yarışmanın hayatının dönüm noktası olduğunu anlatan 34 yaşındaki Ali Kansu, "Yarışmanın ilk turu olan 22 kilometreyi çok zorlanmadan geçtim. Benden daha yaşlıların koştuğunu görünce hırs ve gurur yapıp devam ettim. Diskalifiye olmadan 42 kilometreyi tamamladım. Antrenmansız bu koşuyu tamamlamam beni motive etti, antrenmanla daha iyi koşabileceğimi düşündüm" dedi.

HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Profesyonel bir hocayla üç yıl çalıştığını, ülke çapında düzenlenen birçok 100 kilometre üstü ultra maratonlarda başarılar elde ettiğini belirten Kansu, "Beş yılda yaklaşık 20 bin kilometre koştum. Bu benim için yeterli değil. 100 bin kilometreyi devireceğime inanıyorum. Ultra- Trail Mont- Blanc'te 330 kilometrelik maratonda takım koşusuna katılmak hayalim" diye konuştu.