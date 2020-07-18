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Öldüren yumruğa ceza

Öldüren yumruğa ceza

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Öldüren yumruğa ceza

Antalya'da kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Ali Osman Kayan'ı (72) yumruklayarak öldürdüğü iddia edilen Özgür Şat'ın (37) cezası belli oldu. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanan Özgür Şat, son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Özgür Şat, SEGBİS bağlantısı ile katılırken, Ali Osman Kayan'ın ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

YARALAMA SONUCU ÖLÜM
Özgür Şat ise son sözünde, olay günü iyi niyetinin suistimal edildiğini belirterek, "O gece saldırıya uğrayan, darp edilen ve en ağır küfürlere maruz kalan bendim. Bu suçu üzerime yıktılar. Ben maktulün ölümüne neden olabilecek bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunu da dikkate alarak sanığı, 'kasten öldürmeden' değil, 'yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay, 26 Haziran 2019'da Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde yaşanmıştı. Okul güvenlik görevlisi olan Özgür Şat, okul çevresinde köpeğini gezdiren Nihat G. (49) ile tartışmış, çıkan kavgada başından yaralamıştı. Ardından sitenin gece bekçisi Kayan olaya engel olmak isterken yediği yumruk sonrası yerde kalmıştı. Özgür Şat'ın yaşlı adamı yerde de tekmelediği iddia edilmişti. Sulama kanalının tahliye kısmına kafa üstü yığılan Kayan, olay yerinde yaşamını yitirmişti

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Öldüren yumruğa ceza
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