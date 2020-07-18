Pijamayla dünya turu

ÜNİVERSİTE öğrencisi Berker Işıldak (23), otostop yaparak dünyayı dolaşıyor. Koronavirüs salgını sonrası sınırların kapanmasıyla Türkiye turuna ağırlık veren Işıldak'ın son durağı Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. İlçeyi çok beğenen Işıldak, Alanya'da görülmesi gereken her yeri gezeceğini ifade etti.

3 YILDA 9 ÜLKE 122 ŞEHIR GEZDI

Işıldak Alanya Kalesi'ni, Alanya Tersanesi'ni gezdi. Pijamalarıyla 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezen Işıldak, şimdiye kadar 11 bin kişiyle tanışıp, hayat hikayeleri topladığını kaydetti. Işıldak, bu gezileri sırasında ilginç olaylar yaşadığını, Doğu Karadeniz'i sadece 48 TL'ye gezdiğini anlattı.