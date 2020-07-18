Sanayi eğitim el ele veriyor

ÖZEL sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu 4. toplantısını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'in başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Çetin, Antalya'da proje okul sayısının ikiye çıktığını açıkladı. Çetin, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ardından Aksu Uçak Bakım Teknolojisi MTAL'nin de oda ve borsaların yönetiminde olduğu PYK tarafından yönetileceğini söyledi.

ÖZEL MÜFREDAT

Çetin, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul yönetimlerinin ve müfredatının şekillendireceğini açıkladı. İki yıl önce Aksu Uçak Bakım Teknolojisi MTAL bahçesine taşınan uçak gövdesinin kütüphane, müze ve mini sinema salonu kimliğine dönüştürülmesin destek verdiklerini belirten Çetin, "İş dünyası olarak otkulun sektörün ve gelişen teknolojinin gereklerine uygun mezunlar vermesi için katkıyı koyacağız" dedi.