Vali esnafla buluştu

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret ederek AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında, 75 oda başkanıyla bir araya geldi. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, önümüzdeki süreçlerde sık sık esnafla bir araya gelerek, küçük toplantılar gerçekleştirmeyi istediğini açıkladı.

ÖNEMİN FARKINDAYIZ

Esnaf ve sanatkarlar ile sohbet ettiğinde, şehirdeki tüm vatandaşlara temas etmiş gibi hissettiğinin altını çizen Vali Yazıcı, "Çünkü sizler, bir çok farklı alanda faaliyet gösteriyor ve şehrin nabzını tutuyorsunuz. Bana göre, en rahat bilgi alabilecek kişiler sizlersiniz. Temsil ettiğiniz kitlenin sorun ve sıkıntılarından haberdar olarak çözümü noktasında hep beraber, birlik içerisinde çalışacağız" dedi. Antalya'nın bir turizm kenti olduğunun farkında olduklarını anlatan Vali Yazıcı, şehrin sorunlarını, turizmin önündeki engelleri esnaf ve halkla istişare içinde birlikte çözeceklerinin altını çizdi. Antalya'daki ekonomik yapıyla ilgili bilgi veren AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise "Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle esnafımızın yaşadığı sorunlar, yine turizm nedeniyle yaşanan sıkıntılar noktasında sizin önderliğinizde olumlu sonuçlar alınacağına yürekten inanıyoruz" dedi. AESOB Başkanı Dere, Vali Ersin Yazıcı'ya günün anısına teşekkür plaketi verdi.