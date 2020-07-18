Yıldız adayına imza

FTA Antalyaspor'da yarın deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla devam etti. Takımın gol umudu Sinan ve Jahoviç ekstra çalışma yaparken takımın moralli olması dikkat çekti. Kırmızı beyazlılarda genç bir isme profesyonel imza atılırken genç yıldızlara taliplilerin artması sevindirdi. BU MAÇI KAZANMALIYIZ

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Chico, Ankaragücü maçı öncesi ülkesinin medyasına açıklamalarda bulundu. Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan deneyimli futbolcu, bu yüzden büyük hedeflerden uzak kaldıklarını belirtti. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza attıklarını ifade eden Chico, "Şimdi hedefimiz ligi mümkün olan en iyi pozisyonda bitirmek. Ankaragücü maçını kazanırsak daha iyi olur" dedi.

GENÇLİK OPERASYONU

Son yıllarda alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Antalyaspor, bir futbolcusunu daha profesyonel yaptı. Kırmızı beyazlılar, U16 Takımı futbolcusu Serdar Poyraz ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Aynı zamanda kendi yaş kategorisinde milli takım forması da giyen genç futbolcu, sosyal medya hesabında, "Bugün itibariyle futbola altyapısında başladığım Antalyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Desteğini esirgemeyen aileme ve bütün hocalarıma sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MUKAİRU'YA YENİ TALİP

AVRUPA'DA pek çok kulübün transfer listesine giren başaran Antalyaspor'un genç futbolcusu Paul Mukairu, bu kez İtalyan ekibi Sampdoria'nın gündemine geldi. Nijeryalı futbolcu, Sampdoria Sportif Direktörü Carlo Osti tarafından takip edilmeye başlandı. Mukairu ile Brugge ve Feyenoord'un da ilgilenirken oyuncunun fiyatının düşük olması transferini kolaylaştıracak etken oldu.