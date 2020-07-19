AK Parti’den iddialara yanıt

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, CHP tarafından teşkilat binasında kaçak su kullandığı yönündeki iddialara jet cevap verdi.İlçe Başkanı Mustafa Toklu imzasıyla yapılan açkılamada, "Bugün gündemi boş yere meşgul eden 'Alanya İlçe Teşkilat binamızın sayaçsız olduğu ve kaçak su tüketimi gerçekleştirdiğimiz" iddiasıyla mesnetsiz bir ithamda bulunulmuştur. Teşkilat binası inşaatımızın başladığı tarihten itibaren inşaat tüketimi de dahil olmak üzere su sayacı takılmıştır. Bu tarihten itibaren su tüketimi takılan su saati ölçümüyle kullanılmaya başlanmıştır. İnşaatımızın tamamlanması, iskan işlemleri ve pandemi sürecinde yaşanan olağan dışı sürecin akabinde Abone başvurumuzu ASAT'a ilettikten sonra teşkilat binamızın abonesiz veya kaçak olarak kullanıldığı ithamlarıyla kamuoyu karşısında teşkilatımızı küçük düşürmeye çalışmak tam anlamıyla siyasi istismardır. İlçe teşkilat binamızda inşaat aşamasından başlamak kaydıyla kullanılan her damla suyun bedeli teşkilatımız tarafından ödenmiştir. Ne hak yenmiş ne de kaçak su kullanılmıştır" denildi.