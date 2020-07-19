Din hizmetleri masaya yatırıldı

ANTALYA'NIN 19 ilçe müftüsü Korkuteli'nde toplandı. Antalya'nın dini alanlarının değerlendirildiği toplantı, pandemi sebebiyle yaklaşık beş ay aradan sonra İl Müftüsü Osman Artan başkanlığında Korkuteli Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi 'Vekaletle Kurban Bağışı' ve 'Pandemi Sürecinde Din Hizmetleri' oldu.Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Antalya'da her geçen gün müftülük hizmetlerinin ivme kazanarak devam ettiğini söyledi. Bu anlamda Korkuteli Müftülüğü'nün büyük atılımlar yaptığını ifade eden Artan, "Müstakil 200 kişilik 4-6 Yaş Kur'an Kursu, içerisinde toplantı yaptığımız aynı anda sosyal, sportif, kültürel, eğitsel birçok faaliyetin yapılacağı bu muhteşem eseri ilçemize kazandırdılar" dedi. Artan, Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'ya başarılı hizmetleri için teşekkür belgesi verdi.