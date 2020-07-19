Burdur'un Karamanlı, Tefenni ve Gölhisar ilçelerinde üretilen rezene balı, her derde deva oluyor. Burdur Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mesut Bilgiç, rezene balının mide rahatsızlıkları ve hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.Bilgiç, "Rezene balı, içerdiği antioksidan etkisiyle kemik sağlığının korunmasında ve bazı kanser türlerinin tedavisinde destek amaçlı kullanılıyor. Hazımsızlık, şişkinlik, mide ağrısı ve mide bulantısı gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Vücut direnci ve emziren kadınlarda anne sütünü artırdığı biliniyor. Türkiye'nin her yerinden yoğun talep alıyoruz ve kilosunun yaklaşık 100 liradan satıyoruz" dedi.Rezenenin haziran sonu temmuz başı gibi çiçeklenmeye başladığını anlatan Burdur Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mesut Bilgiç, "Hasadı da temmuz sonu gibi oluyor. Arılardan doğal olarak ürettiğimiz rezeneden ne geliyorsa o balları şifa kaynağı olarak tüketiciye sunuyoruz." dedi.