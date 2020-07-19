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Patara’da kum tepeleri ilgisi

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Patara’da kum tepeleri ilgisi
ANTALYA'NIN Kaş ilçesi sınırlarında bulunan ve Afrika çöllerini anımsatan Patara Kum Tepeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer alan ve tarihi milattan önce 8. yüzyıla dayanan Patara Antik Kenti yakınında bulunan kum tepeleri ziyaret eden vatandaşlar muhteşem manzarasına hayran kalırken, bu anları fotoğraflıyor.

MISIR ÇÖLLERİ GİBİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın '2020 Patara Yılı'nı ilan etmesiyle birlikte adını duyuran Patara bölgesine ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Antik kenti ve muhteşem plajının yanı sıra Mısır çöllerini anımsatan kum tepeleri bulunan bölgeye ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Aileler ve çiftler kum tepelerinde fotoğraf çekilirken, güneşin batışını izliyor.
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Patara’da kum tepeleri ilgisi
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