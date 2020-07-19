Sokak hayvanları için çeşme

SICAK yaz günlerinde sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin su ihtiyacı için sivil toplum kuruluşları ve belediyeler seferber olurken, Antalyalı Halil Kaplan, kenarında su küveti bulunan çeşme yaptırdı. Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde, bir cadde üzerindeki hayratı kendi elleriyle yapan Halil Kaplan, "Önce kedi köpekler için düşündüm. Sokak hayvanları için bu hayrata niyet ettim, sonuçta herkes kullanacak. Hem vatandaşlar hem sokak hayvanları su içecek. Bu işin öncülüğünü yapayım istedim" dedi.Hayratın açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de "Güzel olmuş, şirin olmuş. Sadece insanları değil sokak hayvanlarını da düşündüğü için hayırseverimizi teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Tütüncü ile hayırsever Kaplan, kurdeleyi birlikte kesti. Hayratın hemen yanında, sokak hayvanlarının küvetine su taşımak için bir de tas bulunuyor.