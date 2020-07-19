Üzüm yağının litresi 640 TL

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde, 21 yıldır bağcılık sektöründe faaliyet gösteren firma, bu yıl ilk defa ürettiği üzümlerin çekirdeklerinin yağını çıkarttı. Litresi 640 liradan satılan üzüm çekirdeği yağı, 280 derecenin üzerindeki yanma derecesiyle dünyanın en zor yanan yağlarından biri olarak adlandırılıyor. Firma, bu yıl 700 tona yakın üzümden çıkan çekirdeklerin de yağını çıkardı. 1.4 kilo çekirdekten sadece 1 gram yağ çıkarken, 700 tona yakın üzümden sadece 500 litre yağ edildi. Piyasa satış fiyatı 250 mililitre şişelerde 160 liraya satılmaya başlandı.Türkiye'deki uzman isimlerden Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Başkanı Dr. Ali Güler, üzüm çekirdeği yağıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Üzüm çekirdeği yağının içerdiği oligomerik proantosiyanidin bileşiklerinin C vitamininden 20 kat, E vitamininden 50 kat daha güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Dr. Güler, üzüm çekirdeğinin özellikle E vitamini açısından zengin ve yüksek miktarda antioksidan özelliği gösterdiğini söyledi.