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Yabancılar yine Antalya’yı seçti

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Yabancılar yine Antalya’yı seçti
TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Antalya, 2019 yılında yurt dışından en çok göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren 3'üncü il oldu. Antalya, Türkiye'ye göç edenlerin illere göre dağılımında İstanbul ve Ankara'nın ardından yüzde 3.5 ile üçüncü sırada buldu. TÜİK verilerine göre, yurt dışından 2019 yılında Isparta'ya göç edenlerin sayısının 3 bin 267, Burdur'a göç edenlerin sayısının ise bin 573 olduğu açkılandı.

RUSLAR İLK SIRADA
Antalya'da oturma izniyle yaşayan yabancı sayısı ise 94 bine ulaştı. Ülkelerin dağılımına göre ise en fazla 16 bin kişi ile en fazla Rus yaşarken, İran ve Kazakistan'dan 9 bin, Kırgızistan'dan 6 bin kişinin kentte barındığı belirtildi. 6 bin 577 yabancıya çalışma izni verildiği ifade edildi.
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Yabancılar yine Antalya’yı seçti
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