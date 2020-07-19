Yavru carettalar denizle buluştu

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde, Belek sahilleri olarak bilinen Aksu'nun Kundu plajından başlayıp, Kadriye, Belek, Boğazkent, Manavgat'ta ise Denizyaka sahilini içine alan 30 kilometrelik kumsaldaki yuva sayısında, bu yıl koronavirüs nedeniyle rekor yaşanıyor. Bölgede, 21 yıldır caretta carettalar üzerine mayıs-eylül döneminde çalışmalar yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığında yaklaşık 35 kişilik ekip görev yapıyor.Sabahın ilk ışıklarıyla yumurtalarını kırıp yuvalarından çıkan yavrular, denizin mavi sularıyla buluştu. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu EKAD gönüllüsü Gizem Becit, bu yılın ilk yavru çıkışlarının Belek ve Aksu'daki iki yuvadan gerçekleştiğini söyledi. Becit, yavruların yuva ve kumsala bıraktığı izlerden yaptıkları belirlemeye göre, 11 Temmuz günü Belek oteller bölgesindeki bir yuvadan 12 yavru, 12 Temmuz'da ise Aksu oteller bölgesindeki bir yuvadan 13 yavru olmak üzere iki günde 25 yavrunun denizle buluştuğunu anlattı.Demre sahillerinde ise caretta carettalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lykia İzcilik Doğa Sporları Derneği tarafından korunacak.