Yolda kalmayacaklar

Antalyalı bedensel engelliler, bozulan ve tamir edilemediği için yollarda kalan üyeleri için 'Engelsiz Tamir Atölyesi' kurdu. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'nin atölyesinde garanti süresi sona ermiş akülü sandalyelere, akü, tekerlek, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği ücretsiz yapılacak.Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, STK, dernek, hayırsever ve belediyelerin katkıları ile gerçekleştirilen proje kapsamında tüm tamir ekipmanları tedarik ettiklerini söyledi. 'Asla yolda kalmayacaksın' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Karavural, "Gün içerisinde aküsü biten arkadaşlarımız buraya gelip şarj yapabilecek. Kimse yolda kalmayacak. Üyemiz olsun veya olmasın her engelli bu imkandan faydalanabilecek" dedi.Dernek Başkanı Mehmet Karavural, açtıkları atölye sayesinde artık engellilerin yolda kalmadığını ifade etti. Karavural, "Engelleri kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık arkadaşlarımız yolda kalmıyor, onların yolundaki taşları hep birlikte kaldırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Derneğin atölyesinde bakım ücreti alınmazken, değişimi gereken parçalar ise araç sahibinin kendisi tarafından temine edilerek getiriliyor.Engelsiz Atölye'nin ustaları ise yine dernek üyeleri arasından seçildi. Bir işte çalışmayan ve boş vakitlerinde derneğe gelen engelli ustalar, kendileri gibi engelli olan arkadaşlarının araçlarını ücret almadan tamir edip bakımlarını yapıyor. Bu ustalardan biri de Mükerrem İnci. İnci, "Burada hizmet vermek bana gurur veriyor. Çünkü engelli de olsam bir işe yaradığımı hissediyorum. Engelli bir arkadaşımıza yardım ederek örnek oluyorum" ifadelerini kullandı. Suzan Ertürk ise, tamir çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor.