Ayağımı kesmesinler

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana gelen kaza korkuttu. Özgür Akdağ'ın kullandığı 07 AJU 126 plakalı motosiklet ile Elif Y. yönetimindeki 07 AAV 680 plakalı otomobil kavşak sistemi içerisinde çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Özgür Akdağ, arkasındaki eşi Asiye ve oğlu Ahmet (11) yola savruldu. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, önce durumu ağır olan Asiye Akdağ'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ardından gelen iki ambulanstaki sağlık ekipleri de yaralı Özgür Akdağ ile oğlu Ahmet'e müdahale etti. Sağ ayağından yaralanan Ahmet Akdağ, sağlık görevlisine, "Abla ayağımı kesecekler mi" diye sordu. Sağlık görevlisi ise 11 yaşındaki Ahmet'i "Ayağında bir şey yok" diyerek teselli etti. Otomobil sürücüsü Elif Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölge halkı kavşakta güvenlik önlemi alınmasını istedi.