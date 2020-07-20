Çiçekten gemi

Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deniz koordinatörlüğünde yürütülen 'Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler Endemik Çiçekler' projesi ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Antalya'nın 5 antik kenti ve yakın çevresinde yayılış gösteren 5 endemik bitkinin korunmasını amaçlayan proje, tehlike altındaki türlerin antik dönem için ne kadar önemli olduğunu belgeledi.

ANTİK FASULYE

Phaselis Antik Kenti'nin M.Ö. 6-7. yüzyılda kurulduğunu belirten Doç. Dr. Deniz, antik Phaselis Burçağı bitkisinin o dönemde de bölgede yayılış gösterdiğini kaydetti. Deniz, çalışmalarda 'antik fasulye' olarak adlandırılan 'Phaselis Burçağı'nın antik kentle simgeleşen gemilerin şeklinde etkili olduğunu düşündüklerini açıkladı. Gökhan Deniz, "Phaselis Antik Kenti'ne özgü Phaselos adlı gemilerin benzerinin o bölgede olmadığını biliyoruz. Bu gemiler, ön tarafında uzun mahmuz yapısı ve arka bölümünde yer alan kıvrık karakteriyle dikkat çekiyor. Phaselis Antik Kenti'nin isminin de Yunanca, bir fasulye çeşidi ya da bezelyeye işaret eden bir kelimeden geldiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

EKOTURİZME KATKI

Phaselis Burçağı'nın yanı sıra Perge'nin 'hava civası', Side'nin 'canavar otu', Aspendos'un 'orkidesi' ve Termessos'un 'çiğdemi' türlerinin de dünyada yayılış gösterdiği tek alanların antik kentler olduğunu vurgulayan Gökhan Deniz, türlerin gelecek neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Türleri korumak için korunaklı sahalara tohum aktarımı gerçekleştirdiklerini de anlatan Deniz, "Türlerin sürdürülebilir turizm öğelerinden biri olarak ekoturizme katkı sağlamasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.