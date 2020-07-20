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Çöp dağlarında tehlikesi

Orman ve sahilin buluştuğu Lara plajlarında çöp toplama noktaları oluşturulduğu ortaya çıktı. Güneşin altında biriktirilen cam şişeler ile kağıt ve plastik atıklar yangına davetiye çıkarıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Çöp dağlarında yangın tehlikesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ince kumları ile ünlü doğal romatizma hastanesi olarak bilinen Lara sahili alanı çöp ve plastik toplama alanı oldu. Kimliği belirsiz kişiler topladıkları boş içki şişeleri, plastik ve kağıtları orman içine biriktiriyor. 45 derece sıcağın altında biriktirilen çam şişeler yangına davetiye çıkartıyor.

ÇADIR BİLE YASAK
Diğer taraftan geceleri de orman içinde kalan atık toplayıcılar kendileri de orman içinde sigara içerek ve ateş yakarak büyük tehlike oluşturuyor. Batı Akdeniz Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri Lara ormanlık alanda çadır kurmak ve burada tatil amaçlı kalmanın yasak olduğunu söyledi.

KORKUTAN UYARI
Orman içinde şişe ve atık madde biriktirmenin de yasak olduğunu belirten yetkililer, "Bu tür maddiler yangın riskini yüzde yüz artırıyor. Bu bölge en kısa sürede kontrol edilip söz konusu şişeler ve atık maddeler kaldırılacaktır. Orman içinde hiçbir şekilde pisliğe çöplüğü izin vermeyiz" diyerek konun çok has has olduğuna dikkat çektiler.

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Çöp dağlarında yangın tehlikesi
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